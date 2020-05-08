Правительство провинции Онтарио разрешило командам использовать спортивные объекты

ТАСС, 8 мая. Правительство канадской провинции Онтарио разрешило командам использовать свои спортивные объекты. Об этом сообщается на сайте правительства провинции.

В провинции Онтарио находятся домашние арены клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава" и "Торонто", а также команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто". Разрешение также касается команд MLB (Главная лига бейсбола), MLS (Главная футбольная лига) и CFL (Канадская футбольная лига). Соревнования в лигах ранее были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

В заявлении отмечается, что спортсмены могут вернуться в тренировочные центры своих команд при условии, что это разрешено лигой, которую они представляют, и при соблюдении строгих санитарных правил - они должны соблюдать правила физического дистанцирования и работать в небольших группах. В настоящее время командам не разрешается проводить полные тренировки или тренировки всем составом. Также отмечается, что игроки, которые в данный момент находятся за пределами Канады, будут допущены до использования спортивных объектов после прохождения 14-дневного карантина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,8 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились почти 65 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. инфицированных умерли.