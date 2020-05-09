Олимпийские чемпионы прочитали стихотворение Твардовского "Я убит подо Ржевом"

ТАСС, 9 мая. Российские спортсмены, завоевавшие суммарно 25 золотых медалей Олимпийских игр, приняли участие в записи стихотворения Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Первые строки прочел трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе депутат Госдумы Александр Карелин. Также в записи приняли участие олимпийские чемпионы Наталья Ищенко (синхронное плавание), Елена Вяльбе (лыжные гонки), Светлана Хоркина (спортивная гимнастика), Ильгар Мамедов (фехтование), Роман Власов, Михаил Мамиашвили, Вартерес Самургашев, Мурат Карданов, Камандар Маджидов (все - греко-римская борьба), Абдулрашид Садулаев, Павел Пинигин (оба - вольная борьба), Арсен Галстян (дзюдо), Оксана Чусовитина (спортивная гимнастика); призеры Олимпийских игр Илона Корстин (баскетбол), Алексей Морозов (хоккей), Антон Чупков (плавание), Иван Штыль (гребля на байдарках и каноэ), Денис Дмитриев (велоспорт), Никита Трегубов (скелетон), Арсен Джулфалакян (греко-римская борьба); чемпионы мира Александра Солдатова (художественная гимнастика), Роман Репилов (санный спорт), Заурбек Сидаков (вольная борьба), Вячеслав Красильников (пляжный волейбол).

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны был местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен.