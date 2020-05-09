СМИ: следующий сезон НБА может пройти без болельщиков

ТАСС, 9 мая. Розыгрыш сезона-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть проведен в закрытом формате, без зрителей на трибунах. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

По информации источника, комиссар НБА Адам Сильвер и профсоюз игроков лиги (NBPA) в пятницу провели телефонные переговоры относительно возобновления текущего сезона и проведения следующего розыгрыша чемпионата. Сильвер предупредил, что сезон-2020/21, скорее всего, пройдет без зрителей. Функционер отметил, что из-за этого лига потеряет около 40% от годового дохода.

Также стало известно, что НБА не возобновит текущий сезон раньше июня. Завершение чемпионата должно пройти на двух аренах, игры предположительно примут Орландо и Лас-Вегас, однако окончательного решения еще нет. Ранее несколько игроков НБА заявляли о давлении со стороны клубов относительно возобновления тренировочных занятий. Глава лиги подчеркнул, что руководство команд не имеет права заставлять баскетболистов появляться на тренировках, решение каждого спортсмена должно быть добровольным.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 3,8 млн человек, зафиксировано свыше 260 тыс. смертельных исходов.