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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: футболист испанского "Реал Сосьедада" Ремиро заражен коронавирусом

Чемпионат Испании был приостановлен в марте

ТАСС, 9 мая. Голкипер испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Алекс Ремиро заражен коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает испанское издание As.

По информации источника, результат серологического теста 25-летнего вратаря оказался положительным, однако ПЦР-тестирование не выявило в его анализах коронавирусной инфекции. Отмечается, что это свидетельствует о низкой вероятности передачи вируса.

Ремиро провел в составе клуба 26 матчей во всех турнирах, в девяти из которых оставлял свои ворота в неприкосновенности.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления пока не определены. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Испании зафиксировано более 222 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 26 тыс. человек.

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ИспанияВлияние коронавируса на спорт
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