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Футбол в Англии

СМИ: Английская премьер-лига опасается, что игроки выступят против возобновления сезона

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 9 мая. Руководство Английской премьер-лиги выразило опасение, что футболисты клубов выступят против возобновления сезона. Об этом сообщает британская газета Mirror.

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Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

По информации источника, руководство лиги считает, что в каждом клубе могут быть несколько игроков, которые публично выступят против возобновления сезона и потребуют досрочно завершить первенство.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Великобритании зафиксировано более 212 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 31 тыс. человек.

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