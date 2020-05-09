Олейник не контактировал с заразившимся коронавирусом бойцом UFC

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник не контактировал с бразильцем Роналдо Соузой перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Об этом ТАСС сообщила жена россиянина Татьяна Олейник.

Ранее стало известно, что Соуза сдал положительный тест на коронавирус. Его бой на турнире отменен.

"Не контактировал. Только Вердум с ним здоровался. И вчера нас всех снова попросили пройти тест перед взвешиванием", - сказала Олейник.

Россиянин проведет бой против бразильца Фабрисио Вердума в ночь на 10 мая. Власти штата Флорида, а также атлетическая комиссия согласовали проведение турнира без зрителей.