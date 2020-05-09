СМИ: Гилл планирует покинуть "Химки" по окончании контракта

ТАСС, 9 мая. Американский форвард Энтони Гилл собирается уйти из подмосковного баскетбольного клуба "Химки". Об этом сообщает Eurohoops .

По информации портала, Гиллом, контракт которого завершается по окончании сезона, интересуется ряд клубов Евролиги. Отмечается, что, несмотря на интерес со стороны команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) до пандемии коронавируса, Евролига остается приоритетом для 27-летнего игрока.

По информации Eurohoops, "Химки" в межсезонье покинет также американец Девин Букер.

В текущем сезоне Евролиги Гилл принял участие в 25 матчах, в среднем набирая 8,3 очка за матч, совершая 4,5 подбора и 1,2 передачи.

Гилл выступает за "Химки" с 2017 года. До этого он играл за турецкий "Ешильгиресун".