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Шахматные турниры

Российские шахматисты сыграли вничью с командой "остального мира" в матче Кубка наций

Встреча завершилась со счетом 2:2

ТАСС, 9 мая. Сборная России по шахматам сыграла вничью со счетом 2:2 с командой "остального мира" в матче девятого тура Кубка наций. Турнир проходит в режиме онлайн.

Сборную России представляли Дмитрий Андрейкин, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ольга Гиря. За сборную "остального мира" выступали азербайджанец Теймур Раджабов, иранец Алиреза Фируджа, египтянин Амин Бассем и украинка Мария Музычук. Андрейкин черными фигурами обыграл Бассема, Гиря белыми победила Музычук. Карякин белыми фигурами уступил Фирудже, Артемьев проиграл черными Раджабову.

В других матчах девятого тура сборная Китая переиграла шахматистов из Индии - 2,5:1,5, сборная Европы с тем же счетом обыграла команду США.

По итогам девяти туров таблицу возглавляет сборная Китая, которая набрала 17 очков, далее идут сборные Европы (12), США (11), России (6), Индии (5) и "остального мира" (3). В финале встретятся две лучшие сборные по итогам кругового турнира. Российские шахматисты ранее лишились шансов на выход в финал.

В последнем туре кругового турнира россияне в субботу сыграют со сборной Индии, команда Китая встретится со сборной США, команда Европы - со сборной "остального мира".

Финал состоится 10 мая. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований - $180 тыс.

Теги
Шахматные турниры
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