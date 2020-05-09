Соперник Олейника по турниру UFC сдал дополнительный тест на коронавирус

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Соперник российского бойца Алексея Олейника на турнире UFC 249 бразилец Фабрисио Вердум сдал дополнительный тест после контакта со спортсменом, заразившимся коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила жена россиянина Татьяна Олейник.

"Всех уже снова проверили", - сказала она.

Ранее стало известно, что Вердум контактировал с бразильским бойцом Роналдо Соузой, тест на коронавирус которого дал положительный результат.

Олейник проведет бой с Вердумом на турнире UFC 249 в ночь на воскресенье в Джексонвилле (штат Флорида, США).