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Влияние коронавируса на спорт

Соперник Олейника по турниру UFC сдал дополнительный тест на коронавирус

Бразилец Фабрисио Вердум был одним из тех, кто контактировал с заразившимся Роналдо Соузой

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Соперник российского бойца Алексея Олейника на турнире UFC 249 бразилец Фабрисио Вердум сдал дополнительный тест после контакта со спортсменом, заразившимся коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила жена россиянина Татьяна Олейник.

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"Всех уже снова проверили", - сказала она.

Ранее стало известно, что Вердум контактировал с бразильским бойцом Роналдо Соузой, тест на коронавирус которого дал положительный результат.

Олейник проведет бой с Вердумом на турнире UFC 249 в ночь на воскресенье в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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