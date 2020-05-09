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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Мэйуэзер заявил, что не планирует возобновлять карьеру

Американец отметил, что в настоящий момент он просто поддерживает форму в спортзале

ТАСС, 9 мая. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер не собирается возобновлять профессиональную карьеру. Об этом он заявил порталу Fight Hype.

Ранее появилось видео с боксерскими тренировками Мэйуэзера в спортзале. Спортсмен объявил о завершении карьеры в 2015 году после боя с американцем Андре Берто. После этого он провел один поединок по правилам бокса - в августе 2017 года против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора, победив техническим нокаутом в 10-м раунде. В ноябре прошлого года Мэйуэзер заявлял о готовности возобновить карьеру в 2020 году.

"Это просто слухи. Я завершил карьеру, закончил с боксом, просто стараюсь поддерживать форму", - заявил Мэйуэзер.

42-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр - 1996.

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Бокс
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