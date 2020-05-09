Федерация бокса России выпустила фильм ко Дню Победы

ТАСС, 9 мая. Федерация бокса России выпустила короткометражный фильм, приуроченный к 75-летию Победы. 11-минутная лента под названием "Цена хлебу" доступна на канале Федерации бокса России в Youtube.

Участие приняли бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Мурат Гассиев, бывший суперчемпион мира WBA Федор Чудинов, бывший чемпион мира по версии Международной боксерской организации (IBO) Рахим Чахкиев, двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко и олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Спортсмены читают стихотворения Леонида Петухова.

Ранее федерация запустила проект "Непобежденные: c ринга на войну", в котором рассказывает о советских боксерах, принимавших участие в Великой Отечественной войне.