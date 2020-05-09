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Футбол во Франции

Головин претендует на звание лучшего плеймейкера чемпионата Франции по версии L'Equipe

Среди номинантов также представлены Килиан Мбаппе, Димитри Пайет и Флоран Молле
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 9 мая. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вошел в список номинантов на звание лучшего плеймейкера прошедшего сезона чемпионата Франции по футболу по версии L'Equipe. Полный список игроков представлен на сайте журнала.

Кроме 23-летнего россиянина, среди номинантов представлены Килиан Мбаппе (ПСЖ), Димитри Пайет ("Марсель") и Флоран Молле ("Монпелье"). Победитель будет определен с помощью голосования среди читателей издания.

"Нестабильность в "Монако", три главных тренера менее чем за два года, не облегчила адаптацию лидера сборной России к чемпионату Франции. В ногах Головина магия, ему все еще не хватает эффективности в завершении атак, но он сумел зарекомендовать себя как плеймейкер "Монако". Он лидирует в своей команде по числу точных передач на чужую половину поля - 163, это на 81 пас больше, чем у ближайшего преследователя", - отмечается на сайте L'Equipe.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 28 туров, победителем признали ПСЖ. В завершившемся сезоне Головин провел 25 матчей в чемпионате Франции, забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

Головин перешел в "Монако" в июле 2018 года из московского ЦСКА. В составе сборной России Головин провел 33 игры, пять раз поразив ворота соперника и отдав 10 голевых передач.

Теги
Головин, Александр Сергеевич
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