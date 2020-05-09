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Эксперт: Олейник будет иметь преимущество в мощи перед Вердумом на турнире UFC

Александр Волков считает, что поединок бойцы начнут в стойке, а затем перейдут в партер

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский боец Алексей Олейник будет иметь преимущество в мощи перед бразильцем Фабрисио Вердумом в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249. Такое мнение ТАСС высказал боец UFC Александр Волков.

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"Было бы интересно посмотреть, как они будут бороться, - сказал Волков. - Думаю, что Вердум будет пытаться работать в стойке, он очень много ее развивал. В условиях пандемии, скорее всего, он мало боролся и больше работал в стойке со своим тренером. Скорее всего, Алексей тоже постарается начать в стойке, а потом перейдет в партер и проведет бой снизу".

"Я хотел бы, чтобы они поборолись и выяснили, у кого навыки борьбы выше. Олейник физически посильнее, Вердум - более разнообразный в техническом плане", - добавил собеседник агентства.

Бой Олейник - Вердум пройдет в ночь на воскресенье в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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