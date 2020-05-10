СМИ: клубы АПЛ начнут тестировать игроков на коронавирус с 14 мая

ТАСС, 10 мая. Клубы чемпионата Англии по футболу введут тестирование игроков и персонала на коронавирус с 14 мая. Об этом сообщает издание The Telegraph .

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. Позднее клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

По информации The Telegraph, Английская премьер-лига (АПЛ) заключила контракт с биотехнологической компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов. При этом издание отмечает, что результаты тестирования для футболистов и персонала клубов лиги станут известны уже через 24 часа после процедуры. Ожидается, что это может вызвать недовольство в Англии, поскольку рядовой гражданин обязан ожидать свой результат от 48 до 72 часов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.