Генри Сехудо защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Доминика Круза

ТАСС, 10 мая. Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо одержал победу нокаутом над соотечественником Домиником Крузом в поединке за звание чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, который проходит в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Бой был остановлен во втором раунде.

Сехудо является победителем Олимпийских игр 2008 года в вольной борьбе, в активе американца 18 боев, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения. На счету 35-летнего Круза теперь 22 победы и три поражения.