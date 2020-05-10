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ММА

Шлеменко считает, что Ян заслужил право стать чемпионом UFC

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что россиянин проведет поединок за вакантный титул чемпиона организации в легчайшем весе

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян заслужил право стать новым обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Такое мнение ТАСС высказал российский боец Александр Шлеменко.

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В воскресенье чемпион UFC американец Генри Сехудо победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что одним из претендентом на вакантный титул стал Ян.

"Петя - везучий парень, он попал в нужное время в нужное место. Уходит Сехудо - это тоже ему на руку, ведь дорога освобождается. Петр и так зачистил весь дивизион, но, думаю, скоро мы увидим еще одного российского чемпиона UFC. Петя это заслужил", - сказал Шлеменко.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.

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