Шлеменко считает, что Ян заслужил право стать чемпионом UFC

В воскресенье чемпион UFC американец Генри Сехудо победил соотечественника Доминика Круза техническим нокаутом во втором раунде. После боя чемпион объявил о завершении карьеры, а титул стал вакантным. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что одним из претендентом на вакантный титул стал Ян.

"Петя - везучий парень, он попал в нужное время в нужное место. Уходит Сехудо - это тоже ему на руку, ведь дорога освобождается. Петр и так зачистил весь дивизион, но, думаю, скоро мы увидим еще одного российского чемпиона UFC. Петя это заслужил", - сказал Шлеменко.

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение.