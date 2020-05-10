СМИ: футболист "Аталанты" находится в реанимации с аневризмой головного мозга

ТАСС, 10 мая. Врачи итальянского города Варезе борются за жизнь полузащитника футбольного клуба "Аталанта" Андреа Ринальди. Об этом сообщает портал Football Italia.

По информации источника, 19-летний игрок почувствовал себя плохо в пятницу и был госпитализирован с аневризмой сосудов головного мозга. Сообщается, что Ринальди находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Ринальди является воспитанником "Аталанты". В текущем сезоне он выступал на правах аренды за клуб четвертого по силе дивизиона "Леньяно", сыграв в 23 матчах чемпионата, на счету итальянца один гол и одна голевая передача.