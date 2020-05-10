СМИ: три футболиста испанского "Бетиса" заражены коронавирусом

ТАСС, 10 мая. Три игрока испанского футбольного клуба "Бетис" инфицированы коронавирусом. Об этом сообщается на сайте радиостанции Cadena SER.

Имена игроков не называются. Отмечается, что двое из них не имеют симптомов заболевания. Футболистам предстоит провести дома на карантине две недели, каждые 72 часа проходя тестирование.

Всего известно о шести случаях заражения среди игроков клубов чемпионата Испании. Помимо трех футболистов "Бетиса" коронавирусом также инфицированы полузащитники Ренан Лоди ("Атлетико"), Янхель Эррера ("Гранада") и голкипер Алекс Ремиро ("Реал Сосьедад").

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления пока не определены. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Общее количество заражений в Испании составляет более 224 тыс., более 136 тыс. пациентов выздоровели, свыше 26 тыс. скончались.