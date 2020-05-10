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Футбол в Испании

СМИ: "Реал" может сократить зарплаты футболистам в следующем сезоне на 30%

Благодаря этому клуб планирует сэкономить €100 млн

ТАСС, 10 мая. Руководство испанского футбольного клуба "Реал" рассматривает возможность сокращения зарплат игрокам в следующем сезоне на 30%. Об этом сообщает газета As.

Мера будет касаться как футболистов, так и тренерского штаба. Благодаря этому клуб планирует сэкономить €100 млн. Данное решение связано с убытками мадридского клуба на фоне пандемии коронавируса.

Отмечается, что зарплата самых высокооплачиваемых игроков команды - Серхио Рамоса и Гарета Бэйла - сократится почти на €5 млн: с €14,5 млн до €10 млн.

Чемпионат Испании был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления пока не определены. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных. Турнирную таблицу возглавляет "Барселона", "Реал" идет вторым.

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