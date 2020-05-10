Transfermarkt опубликовал список самых дорогих талантов 2004 года. Сычев на 18-м месте

ТАСС, 10 мая. Transfermarkt выложил список самых дорогих молодых футболистов 2004 года, 18-е место в нем занимает бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев. Список представлен на странице портала в Instagram, в него входят игроки не старше 21 года.
Стоимость 20-летнего форварда "Локомотива" составляла €10 млн. В 2004 году Сычев в составе сборной России принял участие в чемпионате Европы, до этого нападающий отметился голом и тремя голевыми передачами на чемпионате мира - 2002. Всего за сборную он сыграл в 47 матчах и забил 15 мячей. Россиянин завершил карьеру в декабре 2019 года.
17-е место в списке занял аргентинский нападающий московского "Спартака" Фернандо Кавенаги. Стоимость 21-летнего аргентинца также составляла €10 млн.
Возглавил список англичанин Уэйн Руни (€37 млн), далее идут испанец Хосе Антонио Рейес (€35 млн), испанец Фернандо Торрес (€25 млн), бразилец Робиньо (€22 млн), нидерландец Арьен Роббен (€20 млн), португалец Криштиану Роналду (€18 млн), аргентинец Карлос Тевес (€15 млн), итальянец Даниэле Де Росси (€14 млн), испанец Андрес Иньеста (€12 млн), ганец Микаэль Эссьен (€12 млн).