Transfermarkt опубликовал список самых дорогих талантов 2004 года. Сычев на 18-м месте

ТАСС, 10 мая. Transfermarkt выложил список самых дорогих молодых футболистов 2004 года, 18-е место в нем занимает бывший нападающий московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев. Список представлен на странице портала в Instagram, в него входят игроки не старше 21 года.

Стоимость 20-летнего форварда "Локомотива" составляла €10 млн. В 2004 году Сычев в составе сборной России принял участие в чемпионате Европы, до этого нападающий отметился голом и тремя голевыми передачами на чемпионате мира - 2002. Всего за сборную он сыграл в 47 матчах и забил 15 мячей. Россиянин завершил карьеру в декабре 2019 года.