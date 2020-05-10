Дворкович: участие Карлсена в Мемориале Стейница станет изюминкой турнира

"Всем участникам понравилось, все ждут запланированных нами индивидуальных турниров. Мы уже через несколько дней начинаем блиц - Мемориал Стейница, первого чемпиона мира. Будут мужской и женский турниры, по десять человек в каждом. Играть будут те, кто не играл в Кубке наций. Мы даем возможность проявить себя тем, кто не участвовал в командных соревнованиях. Будет много российских шахматистов. В мужском турнире это Александр Грищук, Петр Свидлер. У женщин - Екатерина Лагно, Александра Костенюк. Но главная изюминка - это участие Магнуса Карлсена".

Турнир будет проходить с 15 по 17 мая. "Будет очень интересно. Десять участников в два круга сыграют замечательный турнир", - добавил Дворкович.