Матч второго германского дивизиона отменен из-за карантина в дрезденском "Динамо"

ТАСС, 10 мая. Матч второго по силе дивизиона чемпионата Германии по футболу между "Ганновером" и "Динамо" отменен из-за карантина в дрезденском клубе. Об этом сообщает пресс-служба "Ганновера".

В субботу стало известно о двух случаях заражения в составе "Динамо", в следствие чего клуб ушел на двухнедельный карантин, игроки команды не могут принимать участия как в матчах, так и в командных тренировках. Встреча 26-го тура должна была состояться 17 мая.

"В выходные "Ганновер" проводил консультации с Германской футбольной лигой (DFL) для выяснения ситуации, возникшей после карантина игроков в Дрездене. На данный момент ясно одно, что игра в следующее воскресенье не состоится. Новая дата матча пока не определена", - говорится в заявлении "Ганновера".

Возобновление обоих дивизионов германского дивизиона было запланировано на 16 мая. "Ганновер" на момент приостановки чемпионата занимал девятое место в таблице, "Динамо" шло на последнем месте.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Германии выявлено более 171 тыс. случаев заражения, свыше 7,5 тыс. человек скончались.