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Влияние коронавируса на спорт

У одного из футболистов чемпионата Белоруссии подозревают коронавирус

Тренировки команды "Минск" временно приостановлены

ТАСС, 10 мая. Один из игроков белорусского футбольного клуба "Минск", возможно, заразился коронавирусом. Об этом сообщил председатель минского клуба Игорь Шлойдо, которого цитирует издание "Прессбол".

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"К сожалению, у одного из игроков появились подозрения на коронавирус. Его состояние нормальное, но есть симптомы, поэтому сделан тест, ждем результата. Пока все тренировки команды отменены, завтра будет обследование всех, кто имеет отношение к главной команде", - сказал Шлойдо.

Чемпионат Белоруссии является одним из немногих футбольных турниров в мире, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. "Минск" занимает 12-е место в турнирной таблице первенства страны, набрав 10 очков в восьми матчах. Следующий матч минская команда должна провести на домашнем стадионе против "Немана" 15 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Белоруссии зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения, более 100 человек умерли.

Теги
БелоруссияВлияние коронавируса на спорт
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