Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня

ТАСС, 11 мая. Приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Испании по футболу может быть возобновлен 12 июня. Об этом заявил президент Ла лиги Хавьер Тебас, его комментарий со ссылкой на издание AS приводит "Газета.Ru".

"Я бы хотел, чтобы возобновление было 12 июня, - сказал Тебас. - Первый и второй дивизионы закончатся одновременно. Ежедневно в течение 35 дней будут проходить какие-то матчи".