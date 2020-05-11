СМИ: британский этап "Формулы-1" могут отменить из-за карантина для прибывающих в страну

ТАСС, 11 мая. Проведение Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может быть сорвано из-за принятых правительством королевства мер, связанных с обязательным карантином для всех прибывающих в страну. Об этом сообщает телеканал Би-би-си .

В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что все авиапассажиры, прибывающие в страну, обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин. По данным британских СМИ, данная мера вступит в силу с начала июня. Согласно предполагаемому плану проведения стартовых Гран-при "Формулы-1" нынешнего сезона, сначала два этапа - 5 и 8 июля - пройдут в Австрии, а 19 и 23 июля должны состояться гонки в Великобритании. Но при условии обязательного двухнедельного карантина команды не смогут после австрийских Гран-при подготовиться к проведению этапов в Великобритании.

По данным Би-би-си, руководство чемпионата обсуждает с правительством Великобритании возможность послабления мер для участников "Формулы-1". Сообщается, что у "Форумулы-1" есть детально прописанный план по противодействию заражению коронавирусом, согласно которому все представители команд будут регулярно сдавать тесты, соблюдать жесткие меры изоляции во время проживания в гостиницах и во время переездов между этапами.

Из-за пандемии коронавируса календарь "Формулы-1" претерпел серьезные изменения. Если этапы в Австрии и Великобритании состоятся, то они пройдут без зрителей. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.