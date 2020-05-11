{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

СМИ: британский этап "Формулы-1" могут отменить из-за карантина для прибывающих в страну

С июня авиапассажиры, прибывающие в Великобританию, будут обязаны проходить 14-дневный карантин

ТАСС, 11 мая. Проведение Гран-при Великобритании чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" может быть сорвано из-за принятых правительством королевства мер, связанных с обязательным карантином для всех прибывающих в страну. Об этом сообщает телеканал Би-би-си.

На эту тему
Руководство "Формулы-1" не исключает отмены сезона 2020 года

В воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что все авиапассажиры, прибывающие в страну, обязаны проходить обязательный 14-дневный карантин. По данным британских СМИ, данная мера вступит в силу с начала июня. Согласно предполагаемому плану проведения стартовых Гран-при "Формулы-1" нынешнего сезона, сначала два этапа - 5 и 8 июля - пройдут в Австрии, а 19 и 23 июля должны состояться гонки в Великобритании. Но при условии обязательного двухнедельного карантина команды не смогут после австрийских Гран-при подготовиться к проведению этапов в Великобритании.

По данным Би-би-си, руководство чемпионата обсуждает с правительством Великобритании возможность послабления мер для участников "Формулы-1". Сообщается, что у "Форумулы-1" есть детально прописанный план по противодействию заражению коронавирусом, согласно которому все представители команд будут регулярно сдавать тесты, соблюдать жесткие меры изоляции во время проживания в гостиницах и во время переездов между этапами.

Из-за пандемии коронавируса календарь "Формулы-1" претерпел серьезные изменения. Если этапы в Австрии и Великобритании состоятся, то они пройдут без зрителей. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
WADA 15 мая изучит новые данные о незаконных изменениях базы данных московской лаборатории
30 апреля WADA сообщило о завершении расследования по делу о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и передало результаты в международные федерации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС