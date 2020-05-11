Глуховский: на счет шахматного благотворительного турнира поступило 24,13 млн рублей

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. На данный момент на счет шахматного благотворительного онлайн-турнира "Сборная - России" поступило 24 млн 130 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский.

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам "Сборная - России", вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

"На данный момент на счет поступило 24 миллиона 130 тысяч рублей, и понятно, что сумма постоянно меняется. В конце турнира проанализируем все платежи. Пока непонятно ни количество людей, ни страны, откуда они помогают, - сказал Глуховский. - Но важно, что люди стремятся помочь, каждый по мере своей возможности. Это благотворительный марафон, и мы благодарны всем, неважно, кто перевел 500 рублей или пять миллионов".

Общий призовой фонд будет распределен одинаково вне зависимости от мест, занятых шахматистами, среди восьми региональных больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Еще до старта участники определили, какому именно медицинскому учреждению они будут помогать. По итогам турнира фонд Тимченко передаст средства индивидуальной защиты и медицинские товары в 10 регионов.