{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании

Тройной лутц теперь оценивается в 5,3 балла, за четверные лутц, флип и риттбергер теперь будут давать по 11 баллов

ТАСС, 11 мая. Международный союз конькобежцев (ISU) представил стоимость элементов в фигурном катании на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

На эту тему

Тройной лутц теперь оценивается в 5,3 балла (было - 5,9). Стоимость остальных тройных прыжков осталась без изменений: аксель - 8,0, тулуп - 4,2, сальхов - 4,3, риттбергер - 4,9, флип - 5,3.

Четверные лутц, флип и риттбергер теперь оцениваются одинаково - 11 баллов. Ранее лутц стоил 11,5, риттбергер - 10,5. Стоимость остальных четверных прыжков не изменилась: тулуп - 9,5, сальхов - 9,7, аксель - 12,5.

В женском одиночном катании мировой рекорд по сумме баллов принадлежит россиянке Алене Косторной - 247,59. В мужском катании - американцу Натану Чену (335,30), в парном - фигуристам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну (234,84), в танцевальных дуэтах - французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (226,61).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Матч чемпионата Белоруссии перенесен из-за симптомов коронавируса у одного из футболистов
Игра "Минск" - "Неман" 15 мая не состоится, также перенесена одна из игр во втором дивизионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС