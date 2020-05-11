ISU обновил стоимость элементов в фигурном катании

ТАСС, 11 мая. Международный союз конькобежцев (ISU) представил стоимость элементов в фигурном катании на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Тройной лутц теперь оценивается в 5,3 балла (было - 5,9). Стоимость остальных тройных прыжков осталась без изменений: аксель - 8,0, тулуп - 4,2, сальхов - 4,3, риттбергер - 4,9, флип - 5,3.

Четверные лутц, флип и риттбергер теперь оцениваются одинаково - 11 баллов. Ранее лутц стоил 11,5, риттбергер - 10,5. Стоимость остальных четверных прыжков не изменилась: тулуп - 9,5, сальхов - 9,7, аксель - 12,5.

В женском одиночном катании мировой рекорд по сумме баллов принадлежит россиянке Алене Косторной - 247,59. В мужском катании - американцу Натану Чену (335,30), в парном - фигуристам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну (234,84), в танцевальных дуэтах - французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (226,61).