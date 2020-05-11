Объявлен состав сборной России по шорт-треку на централизованную подготовку к сезону

ТАСС, 11 мая. Союз конькобежцев России объявил основной состав национальной сборной по шорт-треку на централизованную подготовку к сезону-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В состав вошли Юлия Береснева, Софья Бойцова, Екатерина Ефременкова, Евгения Захарова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Анна Матвеева, Софья Просвирнова, Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев, Даниил Краснокутский, Сергей Милованов.

27 апреля о завершении карьеры объявил шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, который выступал за сборную России с 2012 года.