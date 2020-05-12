Пандемия не повлияла на ход работ по реконструкции стадиона ФК "Тамбов"

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Пандемия коронавируса не оказала влияние на ход работ по реконструкции домашнего стадиона футбольного клуба "Тамбов". Об этом ТАСС сообщил президент тамбовского клуба Арсен Габуев.

Первую часть сезона-2019/20 "Тамбов" проводил на "Мордовия-Арене" в Саранске, вторую начал в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Домашний стадион "Спартак", на котором команда в прошлом сезоне принимала матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), находится на реконструкции в связи с несоответствием требованиям Российской премьер-лиги.

"Работы не останавливались, как шло все по дорожной карте, так и идет, - сказал Габуев. - Пока никаких задержек нет, как все было запланировано, так и развивается. Что касается завершения работ, все будет зависеть от конкурсных процедур: когда они закончатся, как будут реализованы мероприятия у поставщиков трибун".

"Август-сентябрь - это те сроки завершения работ, которые мы заявляли. Надеемся их выдержать", - добавил президент "Тамбова".

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен из-за коронавируса 17 марта сроком до 10 апреля, однако 1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение продлить паузу в проведении всех футбольных соревнований в стране до 31 мая. Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура из 30 запланированных. Заседание исполкома РФС, на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона, состоится 15 мая.

"Тамбов" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет три очка.