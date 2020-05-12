Грищук лидирует после первого дня благотворительного шахматного турнира

ТАСС, 12 мая. Александр Грищук возглавил турнирную таблицу благотворительного онлайн-турнира по шахматам "Сборная - России" по итогам первого дня. В турнире принимают участие ведущие гроссмейстеры России, собранные средства будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

В турнире участвуют восемь шахматистов из разных регионов России: Грищук (Москва), Владимир Крамник (Краснодарский край), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

Участники сыграют два круга блица, затем четверка сильнейших определит сильнейшего по нокаут-системе. В первый день гроссмейстеры провели по семь партий. Грищук набрал 5,5 очка, одержав четыре победы и три раза сыграв вничью. На втором месте расположился Крамник (5 очков), на третьем - Томашевский (4), четвертое место делят Карякин и Свидлер (по 3), на шестой позиции находится Непомнящий (3), на седьмой - Инаркиев (2,5), на восьмой - Рязанцев (2). Турнир завершится 14 мая.

Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России (ФШР) и фонд Геннадия Тимченко. Общий призовой фонд турнира будет равномерно распределен между шахматистами независимо от занятых мест. Они передадут средства восьми больницам, специализирующимся на лечении зараженных коронавирусом, в регионах, которые представляют участники.