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КХЛ

Морозов: жесткий потолок зарплат в КХЛ даст шанс проявить себя молодым игрокам

В сезоне-2020/21 в лиге будет действовать потолок зарплат в размере 900 млн рублей без возможности превышения

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Введение жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей со следующего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) даст шанс молодым игрокам проявить себя. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

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В сезоне-2018/19 сумма зарплат составляла 850 млн рублей, а штраф за нарушение - 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 лига остановилась на отметке в 800 млн рублей и штрафе в размере 30%.

"Со следующего сезона мы ввели потолок зарплат в 900 млн рублей, где игроки до 21 года не будут попадать под него. Тем самым мы даем возможность клубам использовать молодых ребят, давать им шанс проявить себя. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы игроки оставались у нас. Спортсмены хотят играть и проявлять себя, это неизбежно", - отметил Морозов.

"Мы уже смотрели статистику, от нас уезжают, но и приезжают хорошие игроки. Сейчас и Федерация хоккея России (ФХР), и министерство спорта, и КХЛ обсуждают этот вопрос. Мы совместно с ФХР вносим свои предложения и работаем над этим вопросом. Часть вещей уже была сделана", - добавил президент КХЛ.

В межсезонье СКА подписал контракты с 15-летним нападающим Матвеем Мичковым и 16-летним вратарем Сергеем Ивановым. "Переходы этих юниоров в возрасте 14-15 лет находятся под юрисдикцией ФХР и происходят по правилам. Все выплаты школам прописаны правлением ФХР. За каждого выпускника школы получают свою компенсацию", - пояснил Морозов.

"Нас сейчас больше беспокоит отток игроков в Северную Америку до момента окончания спортивной школы. В таком случае российские школы и тренеры уже не получают компенсацию. Получается, что мы готовим своих хоккеистов уже для Северной Америки. Сейчас мы совместно с ФХР и министерством спорта разрабатываем программы, чтобы выработать механизм, который позволит значительно уменьшить этот отток", - заключил собеседник агентства.

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