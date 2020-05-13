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Летние олимпийские виды спорта

Эффективный управленец. Глава Федерации тяжелой атлетики России Агапитов отмечает 50-летие

Личный тренер Агапитова Геннадий Аниканов подчеркнул, что благодаря грамотным решениям главы федерация российская тяжелая атлетика сумела выйти из глубокого кризиса
Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, которому 13 мая исполнилось 50 лет, является очень эффективным управленцем и настоящим дипломатом. Своим мнением о главе ФТАР поделился с ТАСС его личный тренер Геннадий Аниканов.

Уроженец Уфы Агапитов наибольшего успеха как спортсмен добился в 1997 году, когда стал обладателем золотой медали чемпионата мира, который проходил в Таиланде (в весовой категории до 91 кг). Вскоре он перешел в более тяжелую весовую категорию (до 94 кг), и на чемпионате мира - 1999 выступил неудачно. Этот старт стал для Агапитова последним крупным турниром в карьере. В ноябре 2016 года он был выбран президентом Федерации тяжелой атлетики России, а в мае 2017 - членом исполнительного комитета Международной федерации тяжелой атлетики.

"Мечта каждого спортсмена - стать чемпионом мира, поэтому Максим Агапитов, я считаю, сумел реализовать себя как спортсмен. Да, есть еще олимпийское золото, но это вершина, к которой стремится каждый человек, и не к каждому может повернуться фортуна лицом. В чем причина ухода из спорта незадолго до Игр-2000? Травмы, возраст, серьезно прибавившие соперники", - заметил Аниканов.

"Так получилось, что еще один мой ученик, Вячеслав Клоков, был главой Федерации тяжелой атлетики России в конце прошлого века. Сейчас этим видом спорта управляет другой мой воспитанник, и мне есть, что сравнивать. Надо отдать должное Максиму Октябриновичу, что он к тому моменту, как занял пост президента, обладал большим багажом знаний и опыта. На международной арене он ведет себя как настоящий дипломат", - продолжил собеседник ТАСС.

Аниканов, который занимает сейчас пост главного тренера женской сборной России, считает, что Агапитов по праву занимает свой пост. "Поверьте мне. Я говорю это не из-за того, что он мой ученик. Просто он делает правильные вещи", - считает тренер.

"Когда Максим пришел к власти, наша тяжелая атлетика находилась в патовой ситуации, федерация была вся в долгах. Ему удалось решить все финансовые вопросы, вернуть доверие к нам на международной арене. Агапитов навел порядок и дисциплину, значительно усилил антидопинговую работу", - подчеркнул Аниканов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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