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Летние олимпийские виды спорта

Минспорт Дагестана: Алиомаров делал все для сохранения здоровья борцов во время пандемии

Тренер женской сборной России по борьбе скончался 13 мая на 68-м году жизни

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Скончавшийся на 68-м году жизни главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров прикладывал большие усилия по сохранению здоровья российских борцов в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта Дагестана.

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"С первых дней пандемии Магомед Алиомаров прилагал большие усилия по сохранению здоровья членов сборной команды России, обсуждал различные планы подготовки национальной команды к предстоящим Олимпийским играм в Токио. Ни на мгновение не сомневался, что коронавирус не повлияет на подготовку ведущих борцов, искал всяческие способы для их спортивного совершенства", - говорится в сообщении министерства.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким Алиомарова.

Магомед Алиомаров родился в небольшом селе Тлярош Республики Дагестан и с детских лет увлекался спортивной борьбой. Многие годы он работал с ведущими борцами по вольной борьбе Республики Дагестан и Российской Федерации.

Под руководством Алиомарова женская сборная России завоевала на чемпионате мира - 2019 две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы - 2020 россиянки заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Ранее Алиомаров возглавлял сборную Азербайджана (2011-2015) и занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы этой страны (2015-2018).

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Летние олимпийские виды спорта
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