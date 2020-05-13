СМИ: футболисты и сотрудники ФК "Эльче" объявили забастовку из-за уменьшения зарплат

По информации источника, футболисты отказались выходить на тренировки из-за того, что руководство клуба ранее сократило зарплаты на 30%. Уменьшение выплат объясняется сложной финансовой ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Также сообщается, что забастовку поддержали сотрудники клуба, которые отказались выходить на работу.

ТАСС, 13 мая. Игроки и сотрудники испанского футбольного клуба "Эльче" объявили забастовку из-за сокращения зарплат. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание AS.

В Испании футбольным клубам разрешили проводить тренировки. Отмечается, что футболисты и сотрудники "Эльче" прошли тестирование на коронавирус и ожидали, что с возобновлением тренировок и работы в клубе вопрос о сокращении зарплат будет пересмотрен, но этого не произошло.

Проведение игр во всех дивизионах чемпионата Испании было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса, точные сроки возобновления игр пока не определены. "Эльче" занимает шестое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Испании, набрав 46 очков после 31 матча. На первом месте расположился "Кадис", на счету которого 56 очков после 31 игры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Испании зафиксировано более 228 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 27 тыс. человек умерли.