Тестовый просмотр кандидатов в сборные РФ по бобслею и скелетону перенесен из-за пандемии

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Намеченный на середину мая тестовый просмотр кандидатов в сборные страны по бобслею и скелетону будет проведен позднее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Даниил Чабан.

Тестирование спортсменов, желающих стать скелетонистами или разгоняющими бобслейных экипажей, традиционно проходило в середине мая. После этого формировался окончательный состав сборных России на следующий сезон.

"Из-за коронавируса проведение тестирования в мае не представляется возможным. Мы намерены провести это мероприятие в более поздние сроки", - заявил Чабан.

В предыдущие годы желающие сменить спортивную специализацию и перейти в бобслей сдавали прыжок в длину с места, гладкий бег на 50 метров и толкание тачки с грузом 100 килограммов на дистанции 30 метров.