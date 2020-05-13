Свищев призвал разрешить спортсменам возобновить тренировки в полном объеме

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Профессиональным спортсменам необходимо позволить планомерно возобновить тренировочный процесс в условиях поэтапного снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, комментарий которого ТАСС предоставила его пресс-служба.

На данный момент по причине пандемии приостановлено проведение большинства спортивных мероприятий по всему миру. В мае и июне планируется возобновление некоторых футбольных чемпионатов, а также тренировочного процесса в других видах спорта.

"Коронавирус внес коррективы в жизнь всей планеты, и, как следствие, в мировой спорт, - заявил Свищев. - Однако мы видим, что спортивная жизнь потихоньку возвращается в свою колею: возобновился чемпионат Южной Кореи по футболу, через неделю начнут играть в Германии, чуть позже в Чехии и Польше. НХЛ [Национальная хоккейная лига], скорее всего, возобновит тренировки в конце мая, чтобы начать играть в конце июня. Чемпионаты Англии, Италии и Испании тоже возобновятся менее, чем через месяц, а игроки уже тренируются".