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Влияние коронавируса на спорт

Свищев призвал разрешить спортсменам возобновить тренировки в полном объеме

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отметил, что делать это нужно при соблюдении всех необходимых мер предосторожности
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Профессиональным спортсменам необходимо позволить планомерно возобновить тренировочный процесс в условиях поэтапного снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, комментарий которого ТАСС предоставила его пресс-служба.

На данный момент по причине пандемии приостановлено проведение большинства спортивных мероприятий по всему миру. В мае и июне планируется возобновление некоторых футбольных чемпионатов, а также тренировочного процесса в других видах спорта.

"Коронавирус внес коррективы в жизнь всей планеты, и, как следствие, в мировой спорт, - заявил Свищев. - Однако мы видим, что спортивная жизнь потихоньку возвращается в свою колею: возобновился чемпионат Южной Кореи по футболу, через неделю начнут играть в Германии, чуть позже в Чехии и Польше. НХЛ [Национальная хоккейная лига], скорее всего, возобновит тренировки в конце мая, чтобы начать играть в конце июня. Чемпионаты Англии, Италии и Испании тоже возобновятся менее, чем через месяц, а игроки уже тренируются".

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"В этой связи считаю крайне важным следующее: в условиях поэтапного снятия ограничений необходимо разрешить спортсменам возобновить тренировочный процесс в полном объеме. Безусловно, при соблюдении всех необходимых мер предосторожности, причем не только в футболе, но и в других видах спорта. Коронавирус рано или поздно пройдет, и наши спортсмены должны быть конкурентоспособными на международной арене, а без тренировок это сделать невозможно. Успешная конкуренция - это не только престиж страны, но и деньги, которые смогут заработать клубы, тем более, что международные соревнования, намеченные на осень, никто не отменял, и наши футбольные, волейбольные, баскетбольные клубы будут принимать в них участие", - добавил он.

По мнению Свищева, нужно искать любые возможности позволить спортсменам полноценно вернуться к тренировкам, чтобы подойти в нужной форме к возобновлению соревнований. "Я не вижу причин для того, чтобы продлевать для профессиональных атлетов режим ограничений без полноценных тренировок. В современном спорте спортсмен, который раньше в сезоне начал тренироваться, имеет колоссальное преимущество перед теми, кто позже выйдут на спортивную арену. Нужно искать все возможности для того, чтобы наши спортсмены как можно быстрее вернулись в спорт", - заключил Свищев.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичВлияние коронавируса на спорт
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