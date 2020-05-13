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Зимние олимпийские виды спорта

Беланов назначен старшим тренером женской сборной России по керлингу

В тандеме с ним будет работать Ирина Колесникова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сергей Беланов возглавил женскую сборную России по керлингу. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Данное решение было принято на прошедшем заседании исполкома ФКР. Тренером сборной назначена Ирина Колесникова, она будет работать в тандеме с Белановым.

"Тренеры Беланов и Колесникова будут проводить селекцию среди спортсменов. Сильнейшие попадут в основной состав, который будет представлять страну на международных соревнованиях, таким образом, мы собираем сильный костяк. Мы очень надеемся, что наше решение правильно, у нас нет права на ошибку. Все в сложной, непростой ситуации, мы сейчас принимаем данное решение и надеемся, что оно будет оправдано и уже в сентябре мы получим сформированные составы", - сказал Свищев.

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Зимние олимпийские виды спорта
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