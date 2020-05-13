Завершившая карьеру Прививкова вошла в список кандидатов в сборную России по керлингу

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Людмила Прививкова вошла в список кандидатов в состав сборной России по керлингу на предстоящий сезон. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Помимо Прививковой, кандидатами в сборную стали Алина Ковалева, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Юлия Портунова, Анна Сидорова, Ольга Котельникова, Вера Тюлякова, Дарья Стексова, Ирина Низовцева, Александра Стояросова и Анастасия Халанская.

"Хочу обратить внимание, что кандидатами в сборную стали не только действующие спортсменки национальной команды. В списки вошли и девушки из юниорских команд, а также возвращается в спорт всем известная Людмила Прививкова", - сообщил Свищев.

Прививковой 33 года, она объявила о завершении карьеры в 2015 году. Прививкова является двукратной чемпионкой Европы (2006, 2012), бронзовым призером чемпионата Европы (2011), дважды принимала участие в Олимпийских игр (2006, 2010).