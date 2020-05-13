Козырев и Калалб будут работать с мужской сборной России по керлингу в следующем сезоне

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Светлана Калалб и Александр Козырев вошли в тренерский штаб мужской сборной России по керлингу на следующий сезон. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

13 мая в онлайн-режиме состоялось заседание исполкома Федерации керлинга России, на котором были подведены итоги прошедшего сезона и заслушаны планы подготовки.

"Что касается мужской команды, членами исполкома были заслушаны планы формирования сборной от тренера Александра Козырева и тренера Игоря Минина. Концепции отличались тем, что Козырев предложил также формировать команду без отбора в этом сезоне. Минин предлагал сделать отбор. Я всегда выступаю за отбор, но в данной ситуации, когда мы потеряли время на подготовительный процесс и завершение сезона нас не порадовало - многие турниры были отменены или перенесены, членами исполкома было проведено голосование, по итогам которого принята концепция Козырева", - сказал Свищев.

"Мы приняли правильное решение, мы доверяем нашим тренерам. Тренерами мужской сборной будут Козырев и Калалб", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе федерации, в расширенный состав мужской команды на предстоящий сезон вошли Сергей Глухов, Антон Калалб, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Артур Али, Алексей Тузов, Алексей Тимофеев, Артур Ражабов, Александр Быстров, Даниил Горячев, Герман Доронин, Вадим Шведов и Сергей Морозов.