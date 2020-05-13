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Сборные по хоккею

ФХР проведет турнир по киберхоккею с участием игроков сборной России

Кибертурнир под названием "Киберлига хоккея" пройдет 15-16 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) организует турнир по киберхоккею с участием в показательных матчах игроков сборной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

Кибертурнир под названием "Киберлига хоккея" при поддержке ФХР пройдет 15-16 мая, в соревнованиях примут участие национальные команды, которые в ходе жеребьевки будут распределены на две группы. На групповой стадии киберспортсмены проведут по два матча с каждым соперником и определят участников полуфиналов. Полуфиналы и финал пройдут в виде серий до двух побед.

Помимо основного турнира, в рамках "Киберлиги хоккея" пройдут показательные матчи, в которых сыграют между собой хоккеисты сборной России.

Турнир пройдет на платформе Playstation 4. Все матчи "Киберлиги хоккея" пройдут удаленно в формате "один на один", игры будут транслироваться в режиме онлайн на официальных ресурсах ФХР.

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