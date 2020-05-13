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В городе Санья прошла церемония начала 200-дневного отчета до VI Пляжных Азиатских игр

Подготовка к играм идет в соответствии с намеченным графиком, несмотря на пандемию коронавируса

САНЬЯ /Китай/, 13 мая. /ТАСС/. Отчет 200 дней до открытия VI Пляжных Азиатских игр, проведение которых запланировано на 28 ноября - 6 декабря, начался в южной китайской провинции Хайнань. Соответствующая церемония состоялась 12 мая в курортном городе Санья, сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Торжества сопровождались запуском нового сайта, посвященного предстоящим играм, подписанием контрактов и объявлением первого факелоносца, который примет участие в забеге в честь этого спортивного праздника. Подписанные контракты, в частности, касались получения прав на продажу товаров с официальной символикой игр, среди которых - плюшевые куклы "Яя" (талисман игр, прим. ТАСС), магниты на холодильник, спортивные сумки, значки, ноутбуки и многие другие.

Церемонию посетили также врачи и медицинские работники, принимавшие участие в оказании помощи центральной провинции Хубэй в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Некоторые из них станут факелоносцами и примут участие в эстафете огня пляжных игр.

Организаторы игр заверяют, что подготовка к этому спортивному событию идет в соответствии с намеченным графиком, несмотря на пандемию коронавируса. В настоящее время круглосуточно идет строительство спортивного городка для участников состязаний. Первое здание планируется сдать 16 мая, а остальные сооружения - до 30 сентября.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. Состязания также проходили в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).

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