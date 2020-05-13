Выборы президента Международной ассоциации бокса пройдут на конгрессе в декабре

ТАСС, 13 мая. Очередное заседание конгресса Международной ассоциации бокса (AIBA) пройдет 12-13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Дата была выбрана по итогам электронного голосования членов исполкома AIBA. Внеочередное заседание конгресса должно было состояться 20 июня, но было отменено в связи с пандемией коронавируса. В ходе заседания в декабре будут проведены выборы президента AIBA и принята новый устав международного органа.

"Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам провести заседание конгресса в декабре. AIBA ведет активную работу по изменениям не только устава организации, но и по формату соревнований и календарю", - заявил исполняющий обязанности президента AIBA Мохаммед Мустасан.

В марте прошлого года Гафур Рахимов из Узбекистана сложил полномочия главы AIBA. На заседании исполкома организации исполняющим обязанности главы AIBA был выбран Мустасан.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.