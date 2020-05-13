Крамник, Свидлер, Грищук и Томашевский сыграют в полуфинале шахматного онлайн-турнира

ТАСС, 13 мая. Владимир Крамник стал победителем круговой части благотворительного онлайн-турнира по шахматам "Сборная - России" и вышел в полуфинал. В турнире принимают участие ведущие гроссмейстеры России, собранные средства будут направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

В турнире участвуют восемь шахматистов из разных регионов России: Крамник (Краснодарский край), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

По итогам двух соревновательных дней, в каждом из которых участники провели по семь партий в блице, Крамник набрал 10,5 балла, вторым стал Свидлер (9), третьим - Томашевский (8), четвертым - Грищук (8), пятым - Карякин (7,5), шестым - Инаркиев (5,5), седьмое место занял Непомнящий (5), замкнул таблицу Рязанцев (2,5).

Лучшие четыре шахматиста по итогам кругового турнира сыграют в четверг в полуфиналах: Крамник встретится с Грищуком, Свидлер - с Томашевским. На этой стадии соперники сыграют матчи из двух партий, в финале - из четырех. В случае ничьей победитель будет определен в "армагеддоне".

Инициатором турнира выступил 14-й чемпион мира Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России (ФШР) и фонд Геннадия Тимченко. Общий призовой фонд турнира будет равномерно распределен между шахматистами независимо от занятых мест. Они передадут средства восьми больницам, специализирующимся на лечении зараженных коронавирусом, в регионах, которые представляют участники.