Лыжница Эберг завершила карьеру после инфицирования коронавирусом

ТАСС, 13 мая. Шведская лыжница Йенни Эберг завершила спортивную карьеру, после того как оправилась от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила спортсменка, комментарий которой приводит шведская газета Expressen.

"Сезон был короче, чем обычно, и я успела подумать. Когда я болела, мне приходилось думать о том, смогу ли я тренироваться по четыре-пять часов в день с мая по ноябрь. Я чувствую, что у меня нет мотивации для этого. Я занималась лыжами всю свою жизнь, но теперь я чувствую, что у меня нет должной мотивации", - сказала Эберг.

"Я тренируюсь, я люблю это. Разница в том, что теперь я тренируюсь для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а не для спортивных достижений", - добавила она.

На счету 30-летней спортсменки две бронзовые награды юниорских чемпионатов мира. В сезоне-2014/15 она побеждала в гонке на этапе Кубка мира.