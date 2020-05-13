{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Лыжница Эберг завершила карьеру после инфицирования коронавирусом

Она отметила, что сделала это из-за недостатка мотивации

ТАСС, 13 мая. Шведская лыжница Йенни Эберг завершила спортивную карьеру, после того как оправилась от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила спортсменка, комментарий которой приводит шведская газета Expressen.

"Сезон был короче, чем обычно, и я успела подумать. Когда я болела, мне приходилось думать о том, смогу ли я тренироваться по четыре-пять часов в день с мая по ноябрь. Я чувствую, что у меня нет мотивации для этого. Я занималась лыжами всю свою жизнь, но теперь я чувствую, что у меня нет должной мотивации", - сказала Эберг.

"Я тренируюсь, я люблю это. Разница в том, что теперь я тренируюсь для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а не для спортивных достижений", - добавила она.

На счету 30-летней спортсменки две бронзовые награды юниорских чемпионатов мира. В сезоне-2014/15 она побеждала в гонке на этапе Кубка мира.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
IIHF обсудит 19 мая перенос полугодового конгресса в Санкт-Петербурге
Мероприятие было запланировано в сентябре, на нем должны пройти выборы президента и совета IIHF
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС