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Влияние коронавируса на спорт

IIHF обсудит 19 мая перенос полугодового конгресса в Санкт-Петербурге

Мероприятие было запланировано в сентябре, на нем должны пройти выборы президента и совета IIHF

МОСКВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) 19 мая обсудит вопрос о проведении полугодового конгресса, изначально запланированного в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

Полугодовой конгресс запланирован в сентябре, на нем должны пройти выборы президента и совета IIHF. Ранее Фазель рассказал ТАСС, что в условиях пандемии коронавируса выступает за перенос конгресса.

"У нас будет заседание совета IIHF во вторник [19 мая], на котором мы оценим ситуацию. Когда мы видим ситуацию во всей Европе и мире, то сложно представить, что люди смогут куда-то ездить в сентябре. Мы обсудим это во вторник, и, как я думаю, будет предложено перенести конгресс", - сказал Фазель.

Ежегодный конгресс, изначально запланированный на конец мая, после отмены чемпионата мира был перенесен на 10 июня и пройдет в формате онлайн.

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Влияние коронавируса на спорт
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