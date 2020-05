Исполком МОК обсудит последствия пандемии и ее влияние на Олимпиаду в Токио

ТАСС, 14 мая. Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) в четверг проведет удаленное заседание. В повестке дня - последствия переноса на 2021 год Олимпийских игр в Токио и подготовка к ним, влияние пандемии коронавируса на мировой спорт.

Заседания исполкома МОК обычно длятся два-три дня, на этот раз все темы будут обсуждены за один - 14 мая. Карантинные меры, действующие в Швейцарии, пока не позволяют членам исполкома собраться в штаб-квартире МОК в Лозанне, поэтому заседание пройдет в режиме видеоконференции.

Главная тема - пандемия коронавируса, которая в апреле вынудила МОК пойти на беспрецедентный шаг - перенести на год проведение Игр в Токио. Новые сроки их проведения - с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Последствия переноса Олимпиады - это не только колоссальные финансовые потери для ее организаторов. Изменение дат проведения Игр вынудило многие международные спортивные федерации серьезно перекраивать соревновательные календари на годы вперед, скорректировало карьерные планы многих спортсменов.

Исполком МОК обсудит эти проблемы, а также влияние пандемии на работу национальных олимпийских комитетов, реализацию антидопинговых программ, соглашения с вещателями. Руководящему органу будет представлен доклад о подготовке к Играм в Токио, план которой разрабатывает специальная рабочая группа под названием Here We Go.

Также исполком организации планирует получить обновленную информацию о деятельности администрации МОК и обсудить возможность удаленного проведения 136-й сессии. Она должна была пройти в Токио 17 июля перед стартом Олимпиады.