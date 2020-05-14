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Футбол в России

СМИ: "Лион" заинтересован в покупке футболиста "Спартака" Жиго

Французский защитник выступает в составе российского клуба с 2018 года
Самуэль Жиго Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Самуэль Жиго
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 14 мая. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго может перейти во французский "Лион". Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, "Лион" при подготовке к новому сезону собирается усилить позицию защитника. Отмечается, что в последние дни французский клуб интересуется Жиго, который может стать главной трансферной целью команды.

Жиго выступает за "Спартак" с 2018 года. Он провел за столичный клуб 37 матчей в разных турнирах, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего француза составляет €8 млн.

Теги
Российский футбол
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