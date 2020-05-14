Макгрегор выразил поддержку Нурмагомедову в связи с болезнью отца

ТАСС, 14 мая. Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор высказал слова поддержки чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи с болезнью Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter. Ранее комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов сообщил ТАСС, что Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в военном госпитале в Москве. 25 апреля стало известно о его госпитализации в одну из больниц Махачкалы с подозрением на пневмонию. Позднее сообщалось, что он сдал тест на коронавирус и находится в медицинском учреждении в Москве.

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

"Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек воспитал большее количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, чем мы можем себе представить, настоящий гений. Очень опечален этой новостью. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это тяжелое для них время", - написал Макгрегор. Также слова поддержки высказал глава UFC Дэйна Уайт. "Абдулманап Нурмагомедов является настоящим мастером боевых искусств, который живет гордо, честно и с уважением к окружающим. Он привил те же ценности своему сыну Хабибу в раннем возрасте и всегда был рядом с ним на протяжении всей его карьеры", - сказал Уайт.

Abdulmanap Nurmagomedov is a true martial artist who lives a life of pride, honor and respect. He instilled those same values in his son, world champion Khabib, at an early age and was always in his corner throughout his career. (1/2) pic.twitter.com/ELVPKoEhZF — danawhite (@danawhite) May 13, 2020