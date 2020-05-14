СМИ: "Барселона" не будет покупать Неймара

ТАСС, 14 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" не планирует покупать бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймара. Об этом сообщил советник президента клуба Карлес Рексач, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию COPE.

"Возвращение Неймара невозможно, учитывая сегодняшнюю ситуацию, - сказал Рексач. - Он осознал, какую роль для него играл наш клуб. Если он забивал за нас, эта новость облетала весь мир. В Париже его голы менее заметны".