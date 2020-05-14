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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" не будет покупать Неймара

Ранее сообщалось, что бразилец намерен отказаться от улучшенного контракта с ПСЖ на сумму €100 млн ради перехода в испанский клуб
Неймар EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Неймар
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 14 мая. Испанский футбольный клуб "Барселона" не планирует покупать бразильского нападающего французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймара. Об этом сообщил советник президента клуба Карлес Рексач, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую радиостанцию COPE.

"Возвращение Неймара невозможно, учитывая сегодняшнюю ситуацию, - сказал Рексач. - Он осознал, какую роль для него играл наш клуб. Если он забивал за нас, эта новость облетала весь мир. В Париже его голы менее заметны".

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Ранее испанское издание El Mundo Deportivo сообщило, что 28-летний бразилец намерен отказаться от улучшенного контракта с французским клубом на сумму €100 млн ради перехода в "Барселону", где он готов согласиться на годовой оклад в размере 50% от нынешнего (€36,8 млн). По данным издания, "Барселона" предлагала Неймару зарплату €20 млн в год.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем кубка страны, а также завоевал Суперкубок Испании, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции, контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

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