Молодежный ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Москве предварительно перенесен на август

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Проведение юношеского и молодежного чемпионатов Европы по гребле на байдарках и каноэ в Москве невозможно в июле, соревнования перенесены на август. Об этом ТАСС в четверг сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Елена Исхакова.

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ среди юношеских (до 18 лет) и молодежных (до 23 лет) сборных должны были пройти с 2 по 5 июля в Москве.

"Этого турнира точно не будет в июле. Международная федерация каноэ (ICF) сказала, что все соревнования на май, июнь и июль отменяются, европейская федерация действует по этому же плану. Предварительно эти соревнования перенесены на август, но это если будут какие-то улучшения с ситуацией по распространению коронавируса. Если улучшений не будет, тогда турнир придет отменить", - сказала Исхакова.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 252 245 случаев заражения, выздоровели 53 530 человек, умерли 2 305.